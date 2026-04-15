Дыняк — о Квартальнове: кто-то вбросил глупость, это неуважение к тренеру, он много сделал

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после серии с минским «Динамо» (0-4) высказался о главном тренере белорусской команды Дмитрии Квартальнове.

«Я не хочу говорить о слухах, которые были вокруг Дмитрия Вячеславовича. Знаете, вот кто-то вбросил глупость, неподтверждённую информацию. Нельзя так говорить про тренера, который много лет работает в лиге, многое сделал для неё. Это неуважение к тренеру. Он заслуженный человек. Не вижу смысла так говорить о человеке», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Перед четвёртой игрой серии сообщалось, что Квартальнов будет уволен. В «Динамо» опровергли информацию.