Пинчук: вышли биться, старались показать, что мы не бесхарактерные — получилось
Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался после поражения от «Ак Барса» (2:3, 0-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Сегодня вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Я думаю, мы это показали, у нас получилось.

Сыграли мы достаточно хорошо, где-то просто моменты не реализовывали свои очень важные, которыми могли вытаскивать эти игры. И в первом матче нашем домашнем были штанги, перекладины, выходы «один в ноль», во второй встрече — дотерпи и забирай игру.

Здесь в Казани у нас были моменты. Сегодня забей где-нибудь этот гол. Возможно, не хватило удачи, фартовости какой-то. На сегодняшний день «Ак Барс» был посильнее», – передаёт слова Пинчука корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

