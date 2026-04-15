Пинчук: вышли биться, старались показать, что мы не бесхарактерные — получилось

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался после поражения от «Ак Барса» (2:3, 0-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

«Сегодня вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Я думаю, мы это показали, у нас получилось.

Сыграли мы достаточно хорошо, где-то просто моменты не реализовывали свои очень важные, которыми могли вытаскивать эти игры. И в первом матче нашем домашнем были штанги, перекладины, выходы «один в ноль», во второй встрече — дотерпи и забирай игру.

Здесь в Казани у нас были моменты. Сегодня забей где-нибудь этот гол. Возможно, не хватило удачи, фартовости какой-то. На сегодняшний день «Ак Барс» был посильнее», – передаёт слова Пинчука корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.