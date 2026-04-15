Пинчук, которым интересовались 15 клубов НХЛ, отреагировал на вопрос о своём будущем

Белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук после вылета в четвертьфинале Кубка Гагарина от «Ак Барса» (0-4) высказался о своём будущем. Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что игроком интересуются 15 клубов НХЛ.

«Если как-то выдохнуть и подводить общие итоги сезона, то, конечно, доволен тем, как он для меня прошёл. Мы стали с ребятами лучшей тройкой сезона, огромные слова благодарности им всем. Это лучшие партнёры, с которыми я играл. Так что я доволен командами, очень много было взлётов и падений у нас, но мы выбирались из всего, чего можно, и показали, как я считаю, достойный результат.

Не буду комментировал, пока я решение не принял. Времени ещё много. Если что-то будет, то вы узнаете», – передаёт слова Пинчука корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.