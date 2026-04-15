Разин — о молодёжи «Металлурга»: у них хорошее будущее. Почему я должен их ограничивать?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Торпедо» (2:3 ОТ, 3-1) высказался о молодых хоккеистах команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 03:53 (5x5)     0:2 Минулин (Михайлис) – 20:57 (5x5)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 40:14 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin – 46:25 (5x4)     3:2 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 76:23 (5x4)    

– Что хорошего можно вынести из этого матча?
– Из таких игр выносится только положительный результат. Если результата нет, ничего хорошего не выносится. Единственное, о чём можно говорить, – это об опыте. Не должно быть у некоторых хоккеистов, что им рассказываешь, показываешь, объясняешь, но люди на ровном месте начинают искать в одном месте мозг.

В НХЛ за такие ошибки человек приходит на следующий день, а у него баул собран – АХЛ и что там дальше. У нас немного другие реалии. Иностранные специалисты приезжают и не понимают, почему надо людей уговаривать выполнять тренерские установки. Если люди не понимают так, надеюсь, после таких игр до них дойдёт.

– Где грань между статусом фаворита и командой с молодыми неопытными ребятами?
– Наши молодые после таких сезонов играют в НХЛ – Гребёнкин, Юров. У этих молодых хорошее большое будущее. Почему я их должен ограничивать и считать ниже уровнем?

– Почему убрали Яковлева, а не Сиряцкого?
– В таких случаях говорят «тренерское решение».

– Согласитесь, что «Торпедо» было свежее в овертайме?
– Есть такие психологические моменты. Меня больше всего это беспокоит. Команда, которая отыгрывается в конце игры, имеет психологическое преимущество в овертайме. В чемпионский сезон мы с этим справлялись и переламывали. Сейчас у нас есть время это оценить, подумать и эту тенденцию убрать. В Новосибирске и сегодня мы не смогли хребет свой выпрямить.

– Как объяснить гол в овертайме?
– У нас удалился ключевой игрок меньшинства. А человек бросил и попал. Бывает, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

