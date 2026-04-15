Главный тренер «Торпедо» оценил победу в овертайме четвёртого матча с «Металлургом»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в четвёртом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Металлургом» (1-3).
– Серия продолжается, завтра вылетаем в Магнитогорск. Ждём следующий матч.
– Что было важнее в овертайме – психология или физика?
– Всё было важно. Все прекрасно понимали, что один момент может решить исход и сезона, и игры. Очень высокая ответственность. Парни молодцы, что справились.
– С чем связаны изменения в составе?
– Не буду говорить развёрнуто. Хотим, чтобы на льду всегда были игроки, которые готовы в моменте. От этого и отталкиваемся. Заканчивали игру в три звена, но в овертайме понимали, что так будет тяжело играть с этой командой, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 16 апреля 2026
-
00:24
-
00:20
-
00:17
-
00:14
-
00:12
-
00:09
-
00:04
- 15 апреля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:50
-
23:50
-
23:47
-
23:46
-
23:44
-
23:42
-
23:41
-
23:40
-
23:34
-
23:21
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:02
-
21:43
-
21:20
-
21:05
-
20:43
-
20:20
-
20:08