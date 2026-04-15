Главный тренер «Торпедо» оценил победу в овертайме четвёртого матча с «Металлургом»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в четвёртом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Металлургом» (1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 03:53 (5x5)     0:2 Минулин (Михайлис) – 20:57 (5x5)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 40:14 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin – 46:25 (5x4)     3:2 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 76:23 (5x4)    

– Серия продолжается, завтра вылетаем в Магнитогорск. Ждём следующий матч.

– Что было важнее в овертайме – психология или физика?
– Всё было важно. Все прекрасно понимали, что один момент может решить исход и сезона, и игры. Очень высокая ответственность. Парни молодцы, что справились.

– С чем связаны изменения в составе?
– Не буду говорить развёрнуто. Хотим, чтобы на льду всегда были игроки, которые готовы в моменте. От этого и отталкиваемся. Заканчивали игру в три звена, но в овертайме понимали, что так будет тяжело играть с этой командой, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

