Главный тренер «Торпедо» оценил победу в овертайме четвёртого матча с «Металлургом»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в четвёртом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Металлургом» (1-3).

– Серия продолжается, завтра вылетаем в Магнитогорск. Ждём следующий матч.

– Что было важнее в овертайме – психология или физика?

– Всё было важно. Все прекрасно понимали, что один момент может решить исход и сезона, и игры. Очень высокая ответственность. Парни молодцы, что справились.

– С чем связаны изменения в составе?

– Не буду говорить развёрнуто. Хотим, чтобы на льду всегда были игроки, которые готовы в моменте. От этого и отталкиваемся. Заканчивали игру в три звена, но в овертайме понимали, что так будет тяжело играть с этой командой, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.