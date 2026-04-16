Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов впервые за 502 дня принял участие в хоккейном матче

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов впервые за 502 дня сыграл в стартовом составе хоккейного матча. Голкипер принимает участие во встрече АХЛ за «Бриджпорт Айлендерс», который в эти минуты играет с «Хартфорд Вулф Пэк».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт – 2:0 в пользу «Бриджпорт Айлендерс».

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года. Всего в активе 37-летнего вратаря 621 встреча и 41 шат-аут в регулярных чемпионатах НХЛ.