Овечкин обратился к болельщикам после своего возможного последнего матча за «Вашингтон»

Овечкин обратился к болельщикам после своего возможного последнего матча за «Вашингтон»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к болельщикам после последнего матча команды в нынешнем сезоне. В заключительном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).

«Я не знаю, что будет дальше. И болельщики, которые приехали сюда из Вашингтона и других мест, чтобы посмотреть игру, это было очень приятно. Я слышал, как они поддерживают меня и скандируют: «Ещё один год!» Это важно, ощущать такую поддержку, так что спасибо им за это», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Отметим, Овечкин провёл последний сезон по контракту со столичным клубом.

