Тренер «Вашингтона» высказался о промахе Овечкина в пустые ворота в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о промахе российского нападающего Александра Овечкина в пустые ворота в последнем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).

«Мне хотелось, чтобы он, возможно, если это действительно конец, поставил точку ещё одним голом в пустые ворота. У него был хороший момент, но шайба просто скакала. Поэтому я хотел, чтобы он оставался на льду до самого конца», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

Отметим, Овечкин провёл последний сезон по контракту со столичным клубом. На данный момент россиянин ещё не определился со своим будущим в НХЛ.