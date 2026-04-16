Тренер «Вашингтона» высказался о промахе Овечкина в пустые ворота в матче с «Коламбусом»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о промахе российского нападающего Александра Овечкина в пустые ворота в последнем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
1 : 2
1:0 Дженнер (Марчмент, Хайнен) – 20:27 1:1 Бовиллье (ван Римсдайк) – 30:46 1:2 Чикран (Уилсон, Овечкин) – 55:53 (pp)
«Мне хотелось, чтобы он, возможно, если это действительно конец, поставил точку ещё одним голом в пустые ворота. У него был хороший момент, но шайба просто скакала. Поэтому я хотел, чтобы он оставался на льду до самого конца», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.
Отметим, Овечкин провёл последний сезон по контракту со столичным клубом. На данный момент россиянин ещё не определился со своим будущим в НХЛ.
