Флорида Пантерз — Детройт Ред Уингз, результат матча 16 апреля 2026, счет 8:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» со счётом 8:1 разгромила «Детройт» в заключительном матче регулярки НХЛ
В ночь с 15 на 16 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась разгромной победой хозяев льда со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
8 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хиностроза (Скуг) – 04:57     2:0 Канин (Ткачук, Alscher) – 25:37     3:0 Грир (Грегор, Янссон) – 28:56 (pp)     4:0 Беннинг (Скуг, Луостаринен) – 29:39     5:0 Беннинг (Себранго, Самоскевич) – 32:41     5:1 Фолк (Дебринкэт, Шьяро) – 36:12     6:1 Швиндт (Alscher, Говорка) – 48:56     7:1 Рейнхардт (Канин, Ткачук) – 49:37     8:1 Канин (Рейнхардт) – 58:12    

В составе победителей голами отметились Винни Хиностроза, Люк Канин (2+1), Эй Джей Грир, Майкл Беннинг (дубль), Коул Швиндт и Коул Рейнхардт (1+1). Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 24 сейва в данной встрече. У гостей единственную шайбу забросил Джастин Фолк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Обе команды не смогли квалифицироваться в плей-офф НХЛ. «Флорида» завершила регулярный чемпионат на 14-м месте Восточной конференции с 84 очками. «Детройт» занял 10-е место на Востоке с 92 очками.

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
