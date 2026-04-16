«Флорида» со счётом 8:1 разгромила «Детройт» в заключительном матче регулярки НХЛ

В ночь с 15 на 16 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась разгромной победой хозяев льда со счётом 8:1.
В составе победителей голами отметились Винни Хиностроза, Люк Канин (2+1), Эй Джей Грир, Майкл Беннинг (дубль), Коул Швиндт и Коул Рейнхардт (1+1). Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 24 сейва в данной встрече. У гостей единственную шайбу забросил Джастин Фолк.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Обе команды не смогли квалифицироваться в плей-офф НХЛ. «Флорида» завершила регулярный чемпионат на 14-м месте Восточной конференции с 84 очками. «Детройт» занял 10-е место на Востоке с 92 очками.
- 16 апреля 2026
