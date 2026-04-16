Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 16 апреля

Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ на утро 16 апреля. Положение хоккеистов в топ-3 по итогам игрового дня не поменялось.

Первое место в гонке бомбардиров, как и ранее, занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 134 (48+86) очка. На втором месте по-прежнему находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 130 (44+86) очков. На третьей строчке располагается Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 127 (53+74) очков.

Напомним, этой ночью Макдэвид и Маккиннон не играли, а Кучеров провёл свой заключительный матч сезона-2025/2026 в регулярном чемпионате и не смог отличиться результативными действиями.

Таким образом, россиянин не сможет стать лучшим бомбардиром сезона. Маккиннон ещё имеет шанс стать лидером рейтинга, но для этого в заключительной встрече регулярки ему нужно набрать восемь очков, а Макдэвиду завершить свою встречу без результативных действий.