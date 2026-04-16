Ассист Любушкина помог «Далласу» прервать четырёхматчевую серию побед «Баффало» в НХЛ
В ночь с 15 на 16 завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бурк (Линделль, Любушкин) – 02:19 1:1 Норрис (Бенсон, Пауэр) – 12:48 2:1 Бенсон (Козак) – 23:32 (sh) 2:2 Линделль (Бенн, Грицковян) – 24:24 (pp) 3:2 Так (Пирсон, Пауэр) – 31:09 3:3 Грицковян – 36:00 3:4 Джонстон – 65:00
В составе «Далласа» голами отметились Маврик Бурк, Эса Линделль (1+1) и Джастин Грицковян (1+1). Победный буллит реализовал Уайатт Джонстон. Российский защитник Илья Любушкин результативной передачей. За хозяев голы забили Джош Норрис, Зак Бенсон (1+1) и Алекс Так.
Обе команды смогли квалифицироваться в плей-офф НХЛ. «Баффало» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции со 109 очками. «Даллас» занял второе место на Западе со 112 очками.
