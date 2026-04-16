Ассист Любушкина помог «Далласу» прервать четырёхматчевую серию побед «Баффало» в НХЛ

В ночь с 15 на 16 завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

В составе «Далласа» голами отметились Маврик Бурк, Эса Линделль (1+1) и Джастин Грицковян (1+1). Победный буллит реализовал Уайатт Джонстон. Российский защитник Илья Любушкин результативной передачей. За хозяев голы забили Джош Норрис, Зак Бенсон (1+1) и Алекс Так.

Обе команды смогли квалифицироваться в плей-офф НХЛ. «Баффало» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции со 109 очками. «Даллас» занял второе место на Западе со 112 очками.