Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Баффало Сэйбрз – Даллас Старз, результат матча 16 апреля 2026, счет 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Любушкина помог «Далласу» прервать четырёхматчевую серию побед «Баффало» в НХЛ
В ночь с 15 на 16 завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

16 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бурк (Линделль, Любушкин) – 02:19     1:1 Норрис (Бенсон, Пауэр) – 12:48     2:1 Бенсон (Козак) – 23:32 (sh)     2:2 Линделль (Бенн, Грицковян) – 24:24 (pp)     3:2 Так (Пирсон, Пауэр) – 31:09     3:3 Грицковян – 36:00     3:4 Джонстон – 65:00    

В составе «Далласа» голами отметились Маврик Бурк, Эса Линделль (1+1) и Джастин Грицковян (1+1). Победный буллит реализовал Уайатт Джонстон. Российский защитник Илья Любушкин результативной передачей. За хозяев голы забили Джош Норрис, Зак Бенсон (1+1) и Алекс Так.

Обе команды смогли квалифицироваться в плей-офф НХЛ. «Баффало» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции со 109 очками. «Даллас» занял второе место на Западе со 112 очками.

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
