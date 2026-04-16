«Тампа» с Кучеровым проиграла «Рейнджерс» в последнем матче регулярки НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Тампы» забивали Оливер Бьёркстранд и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский не принимал участие в этой встрече.
За «Рейнджерс» отличились Тай Картье (дважды), Гейб Перро и Мика Зибанеджад. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Вратарь Игорь Шестёркин не выходил на лёд.
Для «Тампы» и «Рейнджерс» это стали последние матчи в регулярном чемпионате.
- 16 апреля 2026
