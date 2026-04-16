Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 16 апреля 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа» с Кучеровым проиграла «Рейнджерс» в последнем матче регулярки НХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Картье (Зибанеджад, Гавриков) – 04:02     0:2 Картье (Миллер, Шири) – 21:29     0:3 Перро (Кайлли, Картье) – 24:49     1:3 Бьёркстранд (Сабурен, Чаффи) – 31:15     1:4 Зибанеджад – 32:46 (pp)     2:4 Перри (Гиргенсонс, Лиллеберг) – 40:51    

В составе «Тампы» забивали Оливер Бьёркстранд и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский не принимал участие в этой встрече.

За «Рейнджерс» отличились Тай Картье (дважды), Гейб Перро и Мика Зибанеджад. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Вратарь Игорь Шестёркин не выходил на лёд.

Для «Тампы» и «Рейнджерс» это стали последние матчи в регулярном чемпионате.

Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

