«Тампа» с Кучеровым проиграла «Рейнджерс» в последнем матче регулярки НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Тампы» забивали Оливер Бьёркстранд и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский не принимал участие в этой встрече.

За «Рейнджерс» отличились Тай Картье (дважды), Гейб Перро и Мика Зибанеджад. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Вратарь Игорь Шестёркин не выходил на лёд.

Для «Тампы» и «Рейнджерс» это стали последние матчи в регулярном чемпионате.

