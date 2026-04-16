Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кучеров не смог выиграть «Арт Росс Трофи» в третий раз подряд в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 и не выиграет «Арт Росс Трофи» в третий раз подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Картье (Зибанеджад, Гавриков) – 04:02     0:2 Картье (Миллер, Шири) – 21:29     0:3 Перро (Кайлли, Картье) – 24:49     1:3 Бьёркстранд (Сабурен, Чаффи) – 31:15     1:4 Зибанеджад – 32:46 (pp)     2:4 Перри (Гиргенсонс, Лиллеберг) – 40:51    

Россиянин не набрал очков в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) и, таким образом, не смог улучшить своё положение в гонке бомбардиров текущего сезона регулярки. Российский нападающий «молний» завершил чемпионат с 130 (44+86) очками. Это чистое второе место. Возглавляет же гонку бомбардиров, как и ранее, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В его активе 134 (48+86) очка. У канадца есть ещё один матч регулярки, чтобы пополнить копилку набранных очков.

Напомним, Кучеров завоевал трофей «Арт Росс Трофи» в 2025 году (121 очко) и в 2024 году (144). Кроме того, Никита был лучшим бомбардиром НХЛ сезона-2018/2019. В активе Макдэвида сейчас пять подобных индивидуальных наград. Потенциальная победа в нынешнем сезоне может стать шестой.

Материалы по теме
Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 16 апреля
Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
