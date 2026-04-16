Чикаго Блэкхоукс – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 16 апреля 2026, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Чикаго» обыграл «Сан-Хосе». Аскаров сделал 19 сейвов, у Орлова — ассист
В ночь с 15 на 16 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Шервуд) – 08:09     0:2 Миса (Орлов, Шервуд) – 25:17 (pp)     1:2 Ринзел (Донато, Бураковски) – 39:30     2:2 Кревьер (Бедард) – 43:51     3:2 Грин (Дель Мастро, Бураковски) – 48:35     4:2 Кревьер (Бертуцци) – 50:32     5:2 Лардис (Бедард, Кайзер) – 54:44    

В составе хозяев дубль на счету канадского защитника Луиса Кревьера, также шайбы забрасывали Сэм Ринзел, Райан Грин и Ник Лардис. По два ассиста в активе Конора Бедарда и Андре Бураковски. Российский форвард Илья Михеев в этом матче результативными действиями не отметился.

У гостей отличились Марио Ферраро и Майкл Миса — в обоих случаях игрокам ассистировал Кифер Шервуд. Также забить Мисе помог российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов, отдавший голевую передачу. Другие россияне в составе «Сан-Хосе», защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Игорь Чернышов в этом матче запомнились двухминутными удалениями за подножку и задержку соперника клюшкой, соответственно. Российский голкипер клуба Ярослав Аскаров сделал 19 сейвов.

Для «Чикаго» этот матч стал последним не только в регулярном чемпионате, но и в сезоне — команда не вышла в плей-офф, заняв предпоследнее место в Западной конференции.

«Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Виннипег Джетс» в последний день регулярного чемпионата — в ночь на 17 апреля по московскому времени. Этот матч также станет для клуба последним в сезоне — итоговое 10-е место на Западе не позволило «Шаркс» выйти в плей-офф.

Игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
