Итоговая турнирная таблица Восточной конференции НХЛ — 2025/2026

В ночь с 15 на 16 апреля проходил игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. В его рамках окончательно сформировалась финальная турнирная таблица Восточной конференции НХЛ — 2025/2026.

Первое место в регулярке на Востоке заняла «Каролина Харрикейнз». В её активе 113 очков. Вторую строчку занял «Баффало Сэйбрз» со 109 очками. Тройку замкнула «Тампа-Бэй Лайтнинг» (106). Замкнул турнирную таблицу «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 77 очков.

Полная турнирная таблица Восточной конференции представлена на фото:

Турнирная таблица дивизонов на Востоке:

Ранее стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли. Так, «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», «Баффало Сэйбрз» примет «Бостон Брюинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» сойдётся с «Монреаль Канадинс», а «Питтсбург Пингвинз» поспорит за выход в следующую стадию плей-офф с «Филадельфией Флайерз».