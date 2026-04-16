Статистика Александра Овечкина по итогам сезона-2025/2026

Статистика Александра Овечкина по итогам сезона-2025/2026
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил сезон-2025/2026 Национальной хоккейной лиги вместе с командой, которая не смогла квалифицироваться в плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл во всех 82 встречах столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды. В ассистентской гонке Овечкин разделил пятую строчку с Коннором Макмайклом. Показатель полезности Александра по итогам минувшей регулярки составил «-5».

«Вашингтон» набрал 95 очков в 82 матчах и занял девятое место в Восточной конференции и четвёртое место в Столичном дивизионе. Отметим, Овечкин провёл последний сезон по контракту со столичным клубом.

Материалы по теме
Овечкин закончил сезон, Тарасова попала в реанимацию. Главные события в спорте 15 апреля Овечкин закончил сезон, Тарасова попала в реанимацию. Главные события в спорте 15 апреля
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
