Вегас Голден Найтс — Сиэтл Кракен, результат матча 16 апреля 2026, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вегас» с Дорофеевым одержал волевую победу над «Сиэтлом» в заключительном матче регулярки
В ночь с 15 на 16 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Нюман, Олексяк) – 22:24     1:1 Теодор (Смит, Дауд) – 37:35     2:1 Марнер (Макнэбб, Айкел) – 41:23     3:1 Смит (Андерссон, Айкел) – 52:01     4:1 Смит (Корчак, Гертл) – 56:36    

В составе «Вегаса» голами отметились Ши Теодор, Митчелл Марнер и Райлли Смит (2+1). Лидер команды американец Джек Айкел завершил встречу с двумя ассистами. Россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков в матче не набрали. Единственную шайбу в составе гостей забил Шейн Райт.

Ранее «Вегас» квалифицировался в плей-офф НХЛ. «Сиэтл» в грядущем розыгрыше Кубка Стэнли не сыграет. «Золотые рыцари» завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте Западной конференции со 94 очками. «Кракен» занимает 13-е место на Западе со 79 очками. В заключительном матче регулярки коллектив из Сиэтла сыграет в гостях с обладателем Президентского кубка НХЛ «Колорадо Эвеланш».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
