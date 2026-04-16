Известно, с кем сыграет «Вегас» с Дорофеевым и Барбашёвым в первом раунде Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» оказался сильнее клуба «Сиэтл Кракен» (4:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и теперь встретится с «Ютой» в первом раунде Кубка Стэнли.

«Вегас» обеспечил себе первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 95 очков за 82 игры.

С момента появления в лиге (сезон-2017/2018) «Вегас» стал лучшим в дивизионе в пятый раз. На этом отрезке никто в НХЛ не выигрывал дивизион чаще — у «Вашингтона», «Колорадо» и «Каролины» по четыре победы.

За «Вегас Голден Найтс» выступают российские форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

«Юта» — новичок плей-офф, клуб выступает в НХЛ второй сезон, в прошлом году команда заняла 11-е место в Западной конференции.