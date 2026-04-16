Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Известно, с кем сыграет «Вегас» с Дорофеевым и Барбашёвым в первом раунде Кубка Стэнли

Известно, с кем сыграет «Вегас» с Дорофеевым и Барбашёвым в первом раунде Кубка Стэнли
«Вегас Голден Найтс» оказался сильнее клуба «Сиэтл Кракен» (4:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и теперь встретится с «Ютой» в первом раунде Кубка Стэнли.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Нюман, Олексяк) – 22:24     1:1 Теодор (Смит, Дауд) – 37:35     2:1 Марнер (Макнэбб, Айкел) – 41:23     3:1 Смит (Андерссон, Айкел) – 52:01     4:1 Смит (Корчак, Гертл) – 56:36    

«Вегас» обеспечил себе первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 95 очков за 82 игры.

С момента появления в лиге (сезон-2017/2018) «Вегас» стал лучшим в дивизионе в пятый раз. На этом отрезке никто в НХЛ не выигрывал дивизион чаще — у «Вашингтона», «Колорадо» и «Каролины» по четыре победы.

За «Вегас Голден Найтс» выступают российские форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

«Юта» — новичок плей-офф, клуб выступает в НХЛ второй сезон, в прошлом году команда заняла 11-е место в Западной конференции.

