Результаты матчей НХЛ на 16 апреля 2026 года

В ночь на 16 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 16 апреля 2026 года:

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 8:1;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4;
«Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз» — 3:4 Б;
«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1;
«Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2;
«Вегас Голден Найтс» — «Сиэтл Кракен» — 4:1.

Регулярный чемпионат НХЛ начался 7 октября 2025 года и завершится 16 апреля 2026 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле 2026 года и завершится финальной серией в июне текущего года.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
