Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 16 апреля 2026 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 16 апреля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 16 апреля 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – ЦСКА.

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Группа А
«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 4-0.
«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 3-1.

Группа Б
«Металлург» (1) – «Торпедо» (6) — счёт в серии — 3-1.
«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-4.

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Топ-события четверга: Кубок Гагарина, Лига Европы, теннис, баскетбол и волейбол Топ-события четверга: Кубок Гагарина, Лига Европы, теннис, баскетбол и волейбол
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android