«Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с генменеджером Дэвидсоном

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с генеральным менеджером Кайлом Дэвидсоном, информирует пресс‑служба команды.

Отмечается, что с ним заключен многолетний договор, однако сроки соглашения не утоняются.

В октябре 2021 года Дэвидсон был назначен исполняющим обязанности генерального менеджера, в марте 2022-го — утверждён в должности. В текущем сезоне «Чикаго» не попал в плей‑офф в шестой раз подряд.

Клуб ставит перед собой задачу заключить долгосрочный контракт с форвардом Коннором Бедардом, первым номером драфта 2023 года. У 20-летнего хоккеиста истекает трёхлетнее соглашение новичка (общая сумма — $ 2,85 млн), Бедард может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

Бедард в регулярном чемпионате НХЛ стал лучшим бомбардиром «Чикаго» — 75 очков (30 голов, 45 результативных передач). Всего в его активе 203 (75+128) очка в 219 играх НХЛ.