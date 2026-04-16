Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с генменеджером Дэвидсоном

«Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с генменеджером Дэвидсоном
Комментарии

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с генеральным менеджером Кайлом Дэвидсоном, информирует пресс‑служба команды.

Отмечается, что с ним заключен многолетний договор, однако сроки соглашения не утоняются.

В октябре 2021 года Дэвидсон был назначен исполняющим обязанности генерального менеджера, в марте 2022-го — утверждён в должности. В текущем сезоне «Чикаго» не попал в плей‑офф в шестой раз подряд.

Клуб ставит перед собой задачу заключить долгосрочный контракт с форвардом Коннором Бедардом, первым номером драфта 2023 года. У 20-летнего хоккеиста истекает трёхлетнее соглашение новичка (общая сумма — $ 2,85 млн), Бедард может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

Бедард в регулярном чемпионате НХЛ стал лучшим бомбардиром «Чикаго» — 75 очков (30 голов, 45 результативных передач). Всего в его активе 203 (75+128) очка в 219 играх НХЛ.

Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android