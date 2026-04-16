«Вегас» с Дорофеевым и Барбашёвым в пятый раз стал чемпионом Тихоокеанского дивизиона

«Вегас Голден Найтс» оказался сильнее клуба «Сиэтл Кракен» (4:1) в заключительном для себя матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и официально стал чемпионом Тихоокеанского дивизиона.

«Вегас» обеспечил себе первую строчку в Тихоокеанском дивизионе, набрав 95 очков за 82 игры. У располагающегося на втором месте «Эдмонтон Ойлерз» 91 очко после 81 встречи. С момента появления в лиге (сезон-2017/2018) «Вегас» стал лучшим в дивизионе в пятый раз.

За «Вегас Голден Найтс» выступают российские форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

Теперь «Голден Найтс» встретятся с «Ютой Маммот» в первом раунде Кубка Стэнли.