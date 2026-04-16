Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» с Дорофеевым и Барбашёвым в пятый раз стал чемпионом Тихоокеанского дивизиона

Комментарии

«Вегас Голден Найтс» оказался сильнее клуба «Сиэтл Кракен» (4:1) в заключительном для себя матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и официально стал чемпионом Тихоокеанского дивизиона.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Нюман, Олексяк) – 22:24     1:1 Теодор (Смит, Дауд) – 37:35     2:1 Марнер (Макнэбб, Айкел) – 41:23     3:1 Смит (Андерссон, Айкел) – 52:01     4:1 Смит (Корчак, Гертл) – 56:36    

«Вегас» обеспечил себе первую строчку в Тихоокеанском дивизионе, набрав 95 очков за 82 игры. У располагающегося на втором месте «Эдмонтон Ойлерз» 91 очко после 81 встречи. С момента появления в лиге (сезон-2017/2018) «Вегас» стал лучшим в дивизионе в пятый раз.

За «Вегас Голден Найтс» выступают российские форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

Теперь «Голден Найтс» встретятся с «Ютой Маммот» в первом раунде Кубка Стэнли.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android