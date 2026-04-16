«Детская мечта». Илья Сорокин — об игре под руководством Патрика Руа

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о бывшем тренере команды Патрике Руа. По словам россиянина, играть под руководством Руа — всё равно что осуществить свою детскую мечту. 5 апреля «Нью-Йорк Айлендерс» на официальном сайте сообщил об уходе канадского специалиста с поста главного тренера. Его место занял Питер Дебур.

«Когда твоим тренером является Патрик Руа, это всё равно что детская мечта», — приводит слова Сорокина Islanders Videos в социальной сети X.

57-летний Дебур ранее возглавлял «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс», «Сан-Хосе Шаркс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз».