«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 16 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет московский ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Авангарда». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первом матче серии омский клуб был сильнее со счётом 3:0. Вторую встречу вновь выиграл «Авангард» (3:2). В третьей игре армейцы уступили в овертайме (2:3). Четвёртый матч завершился победой ЦСКА со счётом 3:1.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.