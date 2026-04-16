Андрей Зюзин подвёл итоги сезона для «Салавата Юлаева»

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ-1996 и воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин подвёл итоги сезона-2025/2026 для клуба из Башкортостана. Напомним, «Салават Юлаев» вылетел от «Локомотива» со счётом 0-4 в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

— Андрей Юрьевич, как оцените 0-4 «Салавата Юлаева» в серии с «Локомотивом» и вылет команды во втором раунде плей-офф?

— Вчера после заключительного матча с «Локомотивом» на уфимской арене этот вопрос мне задавали многие болельщики нашей команды. Все переживали, что «Салават» не смог взять хотя бы одну домашнюю игру серии, чтобы порадовать республику. Отвечал им, что этот сезон наш «Салават» вытянул чудом – на мастерстве тренера Козлова и таланте вратаря Вязового. Плюс на каких-то отрезках регулярного чемпионата выстрелил форвард Жаровский, хотя в плей-офф, к сожалению, ушёл в тень.

Учитывая все факторы – слабую селекцию, некачественную работу внутри вертикали, финансовые проблемы – Уфе трудно было рассчитывать даже на место в плей-офф. Неслучайно в первой половине осени наша команда шла последней в КХЛ. Но потом, к счастью, сработали те люди, о которых сказал выше. Считаю, что сейчас для будущего «Салавата» самое главное – адекватно оценить сезон, подвести его итоги объективно, без эйфории, — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.ru.