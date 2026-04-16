Известный инсайдер раскрыл, почему «Сиэтл Кракен» пытался заполучить Артемия Панарина

Известный инсайдер Эллиотт Фридман объяснил, почему «Сиэтл Кракен» пытался заполучить российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина. Ранее сообщалось, что Панарин отверг четырёхлетнее контрактное предложение от «Сиэтла» с зарплатой $ 14 млн в год. В итоге Панарин перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» и заключил новый контракт с «Кингз» до 2028 года с зарплатой $ 11 млн за сезон.

«Что касается «Кракена», у них никогда не было столь ошеломляющего атакующего таланта. Вот почему они так сильно добивались перехода Артемия Панарина», — приводит слова Фридмана NHL Rumor Report в социальной сети X.