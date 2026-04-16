«Айлендерс» с пропустившим 502 дня Семёном Варламовым обыграл «Хартфорд» со счётом 5:2

«Айлендерс» с пропустившим 502 дня Семёном Варламовым обыграл «Хартфорд» со счётом 5:2
Матч Американской хоккейной лиги между «Бриджпорт Айлендерс» и «Хартфорд Вулф Пэк» завершился победой «Айлендерс» со счётом 5:2. Участие во встрече принял российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов, который впервые за 502 дня вышел в стартовом составе. Варламов совершил 19 сейвов при двух пропущенных шайбах.

Напомним, вратарь восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026-го. Всего в активе 37-летнего вратаря 621 встреча и 41 шат-аут в регулярных чемпионатах НХЛ.

