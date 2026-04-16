Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Сан-Хосе» Орлов побил личный рекорд по очкам за регулярный чемпионат НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Орлов побил личный рекорд по очкам за регулярный чемпионат НХЛ
Комментарии

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго» (2:5), тем самым побив собственный рекорд по очкам – 37 (3+34) в 81 игре. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Шервуд) – 08:09     0:2 Миса (Орлов, Шервуд) – 25:17 (pp)     1:2 Ринзел (Донато) – 39:30     2:2 Кревьер (Бедард) – 43:51     3:2 Грин (Дель Мастро, Бураковски) – 48:35     4:2 Кревьер (Бертуцци) – 50:32     5:2 Лардис (Бедард, Кайзер) – 54:44    

Орлов — воспитанник новокузнецкого «Металлурга», за который выступал с 2007 года. В 2009-м его выбрал на драфте НХЛ во втором раунде под общим 55-м номером клуб «Вашингтон Кэпиталз». С 2011 по 2023 год он защищал цвета «Вашингтона», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

В 2023 году его обменяли в «Бостон Брюинз», а затем он подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз». 3 июля 2025 года Орлов заключил двухлетнее соглашение с «Сан-Хосе Шаркс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android