Защитник «Сан-Хосе» Орлов побил личный рекорд по очкам за регулярный чемпионат НХЛ
Поделиться
Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго» (2:5), тем самым побив собственный рекорд по очкам – 37 (3+34) в 81 игре. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Шервуд) – 08:09 0:2 Миса (Орлов, Шервуд) – 25:17 (pp) 1:2 Ринзел (Донато) – 39:30 2:2 Кревьер (Бедард) – 43:51 3:2 Грин (Дель Мастро, Бураковски) – 48:35 4:2 Кревьер (Бертуцци) – 50:32 5:2 Лардис (Бедард, Кайзер) – 54:44
Орлов — воспитанник новокузнецкого «Металлурга», за который выступал с 2007 года. В 2009-м его выбрал на драфте НХЛ во втором раунде под общим 55-м номером клуб «Вашингтон Кэпиталз». С 2011 по 2023 год он защищал цвета «Вашингтона», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.
В 2023 году его обменяли в «Бостон Брюинз», а затем он подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз». 3 июля 2025 года Орлов заключил двухлетнее соглашение с «Сан-Хосе Шаркс».
Комментарии
