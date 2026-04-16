Гретцки — о претендентах на «Харт Трофи»: Кучеров хорош, но я бы выбрал Макдэвида

Бывший капитан «Эдмонтона Ойлерз» Уэйн Гретцки поделился мнением о претендентах на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге.

«Никита Кучеров невероятно хорош в «Тампе», да и как можно не проголосовать за Натана Маккиннона? Первое место в гонке снайперов, ещё один блестящий сезон. Но я бы отдал голос за Коннора Макдэвида. У «Эдмонтона» был нестабильный сезон, много изменений, и Коннор долгое время не мог рассчитывать на Зака Хаймана и Леона Драйзайтля. Тем не менее он показал отличный результат и по-прежнему остаётся лучшим игроком в НХЛ. Поэтому, если бы у меня был голос, отдал бы его за Макдэвида», — сказал Гретцки в видео, которое было опубликовано аккаунтом NHLonTNT в социальной сети X.