Капитан минского «Динамо» Стась высказался о сухом поражении клуба от «Ак Барса»

Комментарии

Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась высказался о поражении минчан в 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги от «Ак Барса». Счёт в серии — 4-0 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Не хватило, наверное, цепкости в атаке. Не так часто соперник позволял цепляться. «Ак Барс» – хорошая обученная команда. Топ-клуб, который всегда в погоне за Кубком. Они делают всё, чтобы идти дальше. Нам есть чему поучиться у них. Не могу сказать, что мы были не готовы к этой серии. Может быть, немного строже нужно было сыграть в обороне.

Если оглядываться назад, понятно, что мы всего во второй раз сыграли во втором раунде. Всё приходит с опытом. Уверен, мы все проанализируем эту серию. Постараемся сделать шаг вперёд. Один из ключевых моментов в серии – поражение в овертайме второй игры», – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» — в полуфинале Кубка Гагарина! Минску не помог грандиозный штурм
