Капитан минского «Динамо» Стась высказался о сухом поражении клуба от «Ак Барса»

Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась высказался о поражении минчан в 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги от «Ак Барса». Счёт в серии — 4-0 в пользу казанцев.

«Не хватило, наверное, цепкости в атаке. Не так часто соперник позволял цепляться. «Ак Барс» – хорошая обученная команда. Топ-клуб, который всегда в погоне за Кубком. Они делают всё, чтобы идти дальше. Нам есть чему поучиться у них. Не могу сказать, что мы были не готовы к этой серии. Может быть, немного строже нужно было сыграть в обороне.

Если оглядываться назад, понятно, что мы всего во второй раз сыграли во втором раунде. Всё приходит с опытом. Уверен, мы все проанализируем эту серию. Постараемся сделать шаг вперёд. Один из ключевых моментов в серии – поражение в овертайме второй игры», – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.