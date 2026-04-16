Экс-министр спорта Павел Колобков назвал своего любимого хоккеиста

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал своего любимого хоккеиста, выделив нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. Напомним, Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 и не выиграет «Арт Росс Трофи» в третий раз подряд.

«Например, мой любимый хоккеист из тех, кто выступает сейчас, — это Никита Кучеров. Разносторонний, с огромным количеством совершенно разных навыков, каждый его гол своеобразен, за каждым действием можно наблюдать бесконечно, восхищаться тем, как он принимает решения, как видит поле, как отдаёт пасы. Таких игроков, которые соревнуются, по сути дела, за звание лучшего хоккеиста, лучшего снайпера и бомбардира, в хоккее вообще считанное количество. Сейчас это Кучеров, Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, чуть раньше был Сидни Кросби. Если не брать довольно узкий сегмент хоккейных фанатов, кто их в России знает? Останови человека на улице, он в лучшем случае назовёт Александра Овечкина», — приводит слова Колобкова «RT на русском».