Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-министр спорта Павел Колобков назвал своего любимого хоккеиста

Комментарии

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал своего любимого хоккеиста, выделив нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. Напомним, Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 и не выиграет «Арт Росс Трофи» в третий раз подряд.

«Например, мой любимый хоккеист из тех, кто выступает сейчас, — это Никита Кучеров. Разносторонний, с огромным количеством совершенно разных навыков, каждый его гол своеобразен, за каждым действием можно наблюдать бесконечно, восхищаться тем, как он принимает решения, как видит поле, как отдаёт пасы. Таких игроков, которые соревнуются, по сути дела, за звание лучшего хоккеиста, лучшего снайпера и бомбардира, в хоккее вообще считанное количество. Сейчас это Кучеров, Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, чуть раньше был Сидни Кросби. Если не брать довольно узкий сегмент хоккейных фанатов, кто их в России знает? Останови человека на улице, он в лучшем случае назовёт Александра Овечкина», — приводит слова Колобкова «RT на русском».

Материалы по теме
Гретцки — о претендентах на «Харт Трофи»: Кучеров хорош, но я бы выбрал Макдэвида
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android