Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше и «Автомобилист» расторгли контракт по инициативе игрока

Комментарии

Нападающий Рид Буше и «Автомобилист» расторгли контракт по инициативе игрока, права на хоккеиста закреплены за клубом. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной лиги. В сезоне-2025/2026 Буше провёл 43 матча за «Автомобилист» и набрал 42 (17+25) очка. Всего на его счету 380 матчей в лиге и 350 (187+163) очков.

Прежде 32-летний американский нападающий выступал за «Авангард», «Локомотив», «Ванкувер Кэнакс», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Девилз».

В составе «Авангарда» Буше становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. В нынешнем сезоне «Автомобилист» уступил в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 «Салавату Юлаеву» (2-4 в серии).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android