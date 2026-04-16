Нападающий Рид Буше и «Автомобилист» расторгли контракт по инициативе игрока, права на хоккеиста закреплены за клубом. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной лиги. В сезоне-2025/2026 Буше провёл 43 матча за «Автомобилист» и набрал 42 (17+25) очка. Всего на его счету 380 матчей в лиге и 350 (187+163) очков.

Прежде 32-летний американский нападающий выступал за «Авангард», «Локомотив», «Ванкувер Кэнакс», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Девилз».

В составе «Авангарда» Буше становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. В нынешнем сезоне «Автомобилист» уступил в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 «Салавату Юлаеву» (2-4 в серии).