Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров пропустил пять и более голов в трёх последних матчах из четырёх
23-летний вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил пять шайб и более в трёх последних играх Национальной хоккейной лиги из четырёх — с «Нэшвилл Предаторз» (пять голов), «Анахайм Дакс» (шесть) и «Чикаго Блэкхоукс» (пять). В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго», который прошёл в ночь на 16 апреля, Аскаров отразил 19 бросков в створ из 24.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Шервуд) – 08:09 0:2 Миса (Орлов, Шервуд) – 25:17 (pp) 1:2 Ринзел (Донато) – 39:30 2:2 Кревьер (Бедард) – 43:51 3:2 Грин (Дель Мастро, Бураковски) – 48:35 4:2 Кревьер (Бертуцци) – 50:32 5:2 Лардис (Бедард, Кайзер) – 54:44
Аскаров — воспитанник омского «Авангарда», в 2019-м вратарь присоединился к системе СКА. На драфте НХЛ 2020 года выбран «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11‑м номером. 12 января 2023 года дебютировал в НХЛ в матче с «Монреаль Канадиенс», став самым молодым вратарём в истории клуба. В «Сан-Хосе» россиянин перешёл по окончании сезона-2023/2024.
- 16 апреля 2026
