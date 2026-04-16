Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров пропустил пять и более голов в трёх последних матчах из четырёх

23-летний вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил пять шайб и более в трёх последних играх Национальной хоккейной лиги из четырёх — с «Нэшвилл Предаторз» (пять голов), «Анахайм Дакс» (шесть) и «Чикаго Блэкхоукс» (пять). В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго», который прошёл в ночь на 16 апреля, Аскаров отразил 19 бросков в створ из 24.

Аскаров — воспитанник омского «Авангарда», в 2019-м вратарь присоединился к системе СКА. На драфте НХЛ 2020 года выбран «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11‑м номером. 12 января 2023 года дебютировал в НХЛ в матче с «Монреаль Канадиенс», став самым молодым вратарём в истории клуба. В «Сан-Хосе» россиянин перешёл по окончании сезона-2023/2024.