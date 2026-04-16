Лямкин: не знаю, с чего минчан называли фаворитами, иностранцам легче в регулярке играть
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался по итогам матчей 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с минским «Динамо». Счёт в серии — 4-0 в пользу казанской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Мы были рады закрыть серию дома. Где-то везение сыграло свою роль, труд, мастерство игроков, командный дух. В принципе, наверное, в этом [слагаемые успеха]. Думаю, вся команда в прайме. Один игрок никогда ничего не может сделать. И мой партнёр Митчелл Миллер, и все пацаны, с которыми играю.

Если говорить про голы в концовке, по ощущениям, ничего не предвещало беды. Вообще ничего. То есть игра туда-сюда, особо ничего такого. Первый гол, думаю, — ничего страшного, после второго было неприятно уже. После прошлого матча их тренер высказался о бесхарактерности команды, тут ребята вышли доказывать драками. Но мы не из робкого десятка, нас не напугать.

Не знаю, с чего все называли минчан фаворитами. Если брать регулярный сезон, там совсем другая команда была. Иностранцам тоже в регулярке легче, чем в плей-офф играть. Всё равно здесь к ним особое внимание. Когда играешь несколько матчей с одной командой, тут совсем другой хоккей», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

