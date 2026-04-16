Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан минского «Динамо» Стась: безразличных у нас в команде не было

Комментарии

Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась подвёл итог выступлению команды в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В 1/4 финала плей-офф КХЛ минчане проиграли «Ак Барсу». Счёт в серии — 4-0 в пользу казанцев.

«Хочется сказать спасибо нашим болельщикам. Мы правда старались, кого-то упрекнуть в чём-то не могу. Некого. Иногда случаются такие поражения. На протяжении всего сезона мы наблюдали потрясающую атмосферу на «Минск-Арене», низкий поклон всем. И настоящие фанаты наверняка увидели, что безразличных у нас в команде не было.

Можно обернуться на три года назад, проанализировать их. Сейчас закончили на втором месте регулярку, до этого были четвёртыми, нам чуть-чуть не хватило три года назад с минским «Динамо», хотя забрали выездные игры. На следующий год сделали шаг вперёд, но не додержали с Челябинском. Развитие идёт в правильном направлении, белорусский хоккей развивается, чувствуем поддержку и внимание.

Мы верим в светлое будущее «Динамо», не просто так «Ак Барс» — топ-клуб с самыми высокими задачами. Конечно, есть чувство недосказанности у нас, 0-4 не отражает эту серию в полной мере. Упаднических настроений ни у кого не было, матчи и серии выигрываются из разных ситуаций. Вышли биться до конца, иначе быть не могло, вся страна болела за нас. Что касается церемонии в мою честь во втором матче — спросите у команды. Не думаю, что это кого-то смутило и чем-то помешало. Комментировать ситуацию с главным тренером не буду», — передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android