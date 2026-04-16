«Сибирь» объявила о продлении контракта с нападающим Максимом Сушко

Пресс-служба «Сибири» объявила, что клуб заключил новый контракт с нападающим Максимом Сушко. Срок соглашения с форвардом рассчитан на один год.

«Новый контракт Максима Сушко! Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 27-летним нападающим Максимом Сушко. Срок соглашения с форвардом рассчитан на один год. Белорусский хоккеист выступал за «Сибирь» с 2022 по 2025 год, в прошлое межсезонье перешёл в «Нефтехимик» и вернулся в новосибирский клуб по ходу сезона-2025/2026. За нашу команду Сушко провёл 156 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету нападающего 225 матчей и 35 (15+20) очков», — сказано в сообщении пресс-службы «Сибири», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.