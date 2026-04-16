Тренера сборной Швейцарии Патрика Фишера уволили за фальшивую справку

Патрик Фишер освобождён от должности главного тренера сборной Швейцарии по хоккею за поездку на Олимпиаду с поддельными сертификатом о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Ранее Фишер признал, что использовал справку, ложно утверждающую, что он был вакцинирован от COVID-19, чтобы обойти ограничения для поездки в Пекин на зимние Олимпийские игры 2022 года. В заявлении Фишер сказал, что совершил серьёзную ошибку, отправившись в Пекин с мужской сборной Швейцарии, используя поддельные документы.

Фишер — один из самых успешных швейцарских хоккейных тренеров за всю историю. Он занимал пост главного тренера сборной с 2015 года и вывел команду на три Олимпиады, а также выиграл три серебряные медали на чемпионатах мира. Его команда дошла до четвертьфинала на Олимпийских играх 2022 года, где тестирование на COVID-19 было обязательным, а игроки НХЛ не участвовали в соревнованиях из-за пандемии.