Юрзинов: Роман Ротенберг — это фигура. Без него КХЛ захирела

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов рассказал о работе с первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), членом совета директоров «Динамо» Романом Ротенбергом и пожелал ему поскорее вернуться к работе тренером.

«Если говорить о Романе Борисовиче, он ещё молодой, но уже очень опытный специалист. Я давно с ним работаю, мы часто общаемся. Роман предлагает много идей, я рассказываю, как было раньше, делюсь знаниями.

Считаю, Роману пора возвращаться к клубной работе. Неважно, в какой клуб, Роман Борисович поднимет любой. Это фигура с колоссальным опытом. Это развитие игроков, тренеров в клубе и сборных командах. Посмотрите, сколько его ребят играют в КХЛ, в НХЛ, сколько тренеров работают в разных местах, которые начинали с нуля. Лига захирела без него, это чувствуется. Отсутствие Романа Борисовича сказывается на всех.

Переживаю я о том, что происходит в «Динамо»? Да, конечно. Но я не погружен сейчас в его дела. Но уверен, что клуб должен работать вдолгую, надеяться на своих молодых игроков. Как раньше, в наши времена, мы готовили молодёжь, тренеров — и сколько это дало нашему хоккею!» — сказал Юрзинов «Чемпионату».