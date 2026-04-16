Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов: Роман Ротенберг — это фигура. Без него КХЛ захирела

Комментарии

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов рассказал о работе с первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), членом совета директоров «Динамо» Романом Ротенбергом и пожелал ему поскорее вернуться к работе тренером.

«Если говорить о Романе Борисовиче, он ещё молодой, но уже очень опытный специалист. Я давно с ним работаю, мы часто общаемся. Роман предлагает много идей, я рассказываю, как было раньше, делюсь знаниями.
Считаю, Роману пора возвращаться к клубной работе. Неважно, в какой клуб, Роман Борисович поднимет любой. Это фигура с колоссальным опытом. Это развитие игроков, тренеров в клубе и сборных командах. Посмотрите, сколько его ребят играют в КХЛ, в НХЛ, сколько тренеров работают в разных местах, которые начинали с нуля. Лига захирела без него, это чувствуется. Отсутствие Романа Борисовича сказывается на всех.

Переживаю я о том, что происходит в «Динамо»? Да, конечно. Но я не погружен сейчас в его дела. Но уверен, что клуб должен работать вдолгую, надеяться на своих молодых игроков. Как раньше, в наши времена, мы готовили молодёжь, тренеров — и сколько это дало нашему хоккею!» — сказал Юрзинов «Чемпионату».

Материалы по теме
Ротенберг высказался о возможном переходе Александра Овечкина в «Динамо»
Материалы по теме
Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android