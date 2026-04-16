Пинчук отреагировал на вопрос о будущем Квартальнова в минском «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук ответил на вопрос о будущем в клубе главного тренера команды Дмитрия Квартальнова. «Динамо» проиграло в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0-4).

«Дмитрий Вячеславович поблагодарил нас за сезон. Я молодой, не думал ни о чём, ни о церемониях, ни о чём-то другом, ничего не мешало. На новости о возможном увольнении Квартальнова не реагировали, прекрасно знали, что он остаётся.

Я не руководитель, о будущем не знаю. Не мне тут комментировать и решать, это будет неправильно. Считаю, мы стали топ-клубом, так что дальше всё будет двигаться в положительную сторону. Были седьмыми-восьмыми, сейчас пятые. Значит, на следующий год уже в тройке будем», – передаёт слова Пинчука корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.