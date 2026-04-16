Пинчук объяснил свой гол ногой в последней игре серии с «Ак Барсом»

Пинчук объяснил свой гол ногой в последней игре серии с «Ак Барсом»
Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук объяснил свой гол ногой в последней игре 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:3). Счёт в серии — 0-4 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Расстроен, разумеется, что отменили два моих гола. Хотя бы один засчитали — глядишь, хватило бы и до овертайма. Когда первый забивал, понимал, скорее всего, гол отменят. Всё-таки сам чувствовал, когда падал, наступал на шайбу, падал с ней в ворота. Нет, надеялся, конечно, что, возможно, акцентированного движения не было, её засчитают, но из-за того, что падал — так получилось. В эпизоде со вторым голом в моменте не понимаешь, что офсайд, потом показали повтор на видеокубе, трибуны стали кричать, я посмотрел — и тоже всё понял.

Мы в целом играли хорошо, просто не могли реализовать свои моменты — были перекладины, штанги, где-то против нас была удача. «Ак Барс» агрессивный, силовой хоккей показывает. Понимали, что так будет, конечно, готовились. Ждали силовой игры», – передаёт слова Пинчука корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
