Уэлле: не согласен, что у нашей команды не было характера, боролись, несмотря на травмы

Защитник минского «Динамо» Ксавье Уэлле высказался о поражении минчан в 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги от «Ак Барса». Счёт в серии — 4-0 в пользу казанцев.

«Ребята очень хотели победить, пришли готовыми драться, готовыми сражаться, так сложилось, что было много стычек. Мы к ним были готовы. Хотели добавить энергии на самом старте, нам это удалось, но не смогли забить первый гол. Это ключевое.

Драки не были по указке тренера или реакцией на его слова про отсутствие у нашей команды характера. На самом деле, не думаю, что характер – это драки, вернее, не только драки. Характер – это выход на лёд с желанием победить, желанием бороться до конца. И я не согласен с тем, что у нашей команды не было характера. Мы демонстрировали характер весь сезон, боролись за общий результат, несмотря на травмы.

Несколько раз вытаскивали тяжёлые матчи, демонстрировали самопожертвование, поэтому, конечно, эти слова нас задели. Мы хотели биться, хотели начать игру жёстко, хотели превратить её в битву, это и сделали. Два гола на последних минутах этой игры — тоже, думаю, проявление характера. Старались и никогда не сдавались на протяжении всего сезона. Эта команда и эти ребята в ней не из тех, кто сдаётся раньше времени», — сказал Уэлле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.