Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уэлле: не согласен, что у нашей команды не было характера, боролись, несмотря на травмы

Комментарии

Защитник минского «Динамо» Ксавье Уэлле высказался о поражении минчан в 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги от «Ак Барса». Счёт в серии — 4-0 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Ребята очень хотели победить, пришли готовыми драться, готовыми сражаться, так сложилось, что было много стычек. Мы к ним были готовы. Хотели добавить энергии на самом старте, нам это удалось, но не смогли забить первый гол. Это ключевое.

Драки не были по указке тренера или реакцией на его слова про отсутствие у нашей команды характера. На самом деле, не думаю, что характер – это драки, вернее, не только драки. Характер – это выход на лёд с желанием победить, желанием бороться до конца. И я не согласен с тем, что у нашей команды не было характера. Мы демонстрировали характер весь сезон, боролись за общий результат, несмотря на травмы.

Несколько раз вытаскивали тяжёлые матчи, демонстрировали самопожертвование, поэтому, конечно, эти слова нас задели. Мы хотели биться, хотели начать игру жёстко, хотели превратить её в битву, это и сделали. Два гола на последних минутах этой игры — тоже, думаю, проявление характера. Старались и никогда не сдавались на протяжении всего сезона. Эта команда и эти ребята в ней не из тех, кто сдаётся раньше времени», — сказал Уэлле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android