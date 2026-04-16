Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Уэлле: у нас сильный набор хоккеистов, главное — мы должны построить культуру победителей

Защитник минского «Динамо» Ксавье Уэлле подвёл итог выступлению команды в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В 1/4 финала плей-офф КХЛ минчане проиграли «Ак Барсу». Счёт в серии — 4-0 в пользу казанцев.

«Здорово боролись, команда хотела показать характер, были неплохо готовы, но не получилось. В целом, у нас был хороший сезон. Грустно, что всё закончилось так рано. Хотели большего как команда. Так что это действительно разочаровывающий результат. Но мы упорно боролись, команда сделала многое для общего результата, у нас был сильный коллектив. Нужно выучить эти уроки и сделать следующий шаг в будущем. Сейчас хотим стать лучше и найти способ пройти на следующий год дальше.

Сложно прямо сейчас говорить, насколько наша команда могла проявить себя в этой серии, много эмоций, все опечалены, что вылетели из плей-офф. Нужно перезагрузиться, подумать, что пошло не так. «Ак Барс» — это серьёзный коллектив, они здорово подготовились к этой серии, к нам как сопернику. Кто-то скажет, что были удачные отскоки в их пользу, но это не оправдание, не вопрос удачи. Они заслужили все эти моменты, наша задача была — не дать им воспользоваться своими шансами, но у нас не получилось.

У нас сильный набор хоккеистов, самое главное — мы должны построить в Минске культуру победителей, которая будет перетекать из сезона в сезон. Понятное дело, что будут перемены, переходы, но кто бы не пришёл —вернёмся, чтобы побеждать», – сказал Уэлле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

