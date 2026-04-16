Экс-форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк объявил о завершении карьеры

Бывший форвард «Салавата Юлаева» и московского «Динамо» Линус Умарк объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Последним клубом в карьере нападающего стал шведский «Лулео». В составе «Салавата» Умарк становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ в 2016 году. Кроме того, шведский форвард выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Эдмонтон Ойлерз».

– Заканчиваю. Все знают, что я за человек, но на этот раз обещаю.

– В прошлом сезоне у вас могло быть идеальное завершение карьеры с победой в чемпионате.

– Меня никогда не волновал идеальный финал. Важнее, чтобы закончил на своих условиях. Я играл до 39 лет, у меня не было никаких проблем со здоровьем. Невероятно счастлив тому хоккейному пути, который мне удалось пройти.

– Что будет дальше?

– Сперва будет очень долгий отпуск. Потом посмотрим, что подарит будущее. Я позволю жене заниматься своими делами, а потом мне придётся заботиться о детях дома, — приводит слова Умарка шведское онлайн-издание Expressen.