Нюландер — четвёртый швед в истории НХЛ, забивший 30 и более голов в шести сезонах

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер стал четвёртым шведом в истории НХЛ, забивавшим 30+ голов в шести сезонах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Sportsnet в соцсети X. Среди других шведских игроков такого достижения добивались экс-форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Матс Сундин, нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, а также Маркус Нэслунд, выступавший за «Ванкувер Кэнакс».

Вильяму Нюландеру 29 лет, за «Торонто» он выступает с 2014-го. В составе сборной Швеции форвард выигрывал чемпионат мира в 2017 году.

По итогам турнира он стал лучшим бомбардиром и снайпером в составе шведской команды и вошёл в символическую сборную чемпионата.

