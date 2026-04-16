«У меня было несколько вариантов». Аликин — о продлении контракта с «Автомобилистом»

31-летний вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин высказался по факту продления контракта с клубом. О пролонгации соглашения до конца сезона-2027/2028 с голкипером «Автомобилист» объявил 14 апреля.

— Насколько ты доволен тем, что остаёшься в «Автомобилисте», легко ли принял это решение?

— Честно скажу, у меня было несколько вариантов развития событий, но выбор получился не такой сложный, особенно когда клуб заинтересован в тебе. И я считаю, что мы ещё не всё сказали. Поэтому однозначно доволен тем, как всё сложилось.

— Можно ли сказать, что Екатеринбург для тебя и супруги — оптимальный вариант для жизни? Насколько уже привыкли к городу?

— Екатеринбург для нас с супругой уже стал по-настоящему близким. Чувствуем себя довольно комфортно и ценим ту теплоту, с которой нас приняли здесь. Это определённо даёт уверенности и помогает фокусироваться на главном — на хоккее.

— Много слухов ходило в последнее время о твоём будущем, как реагировал на них? Часто ли тебе писали болельщики, часто ли спрашивали тебя — останешься или нет?

— Не читаю новости, никогда. Слухи до меня доходили разве что от друзей. Очень много болельщиков писало, спрашивали про моё будущее, кто-то просто желал успехов.

— Расскажи, как будет строиться твоя подготовка к новому сезону?

— Мы уже на связи с тренерами, сейчас в процессе составления плана на межсезонье. А пока сам хожу в зал, играю в спортивные игры, поддерживаю форму. Дальше, думаю, съездим в отпуск, а затем приступим к полноценной подготовке, — приводит слова Аликина пресс-служба «Автомобилиста» в телеграм-канале клуба.