Гретцки назвал команды, за чьими матчами он стал бы следить в плей-офф НХЛ

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки рассказал, что стал бы следить за противостоянием «Тампа-Бэй Лайтинг» и «Монреаль Канадиенс» в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги, если бы у него была возможность выбрать только одну пару из 1/8 финала турнира.

«Если бы я мог посмотреть только одну серию, первым бы выбрал матч «Монреаль» — «Тампа-Бэй». Думаю, это будет физически напряжённая, быстрая игра команд с хорошими вратарями. По-прежнему считаю, что в этой серии может быть много голов. Это та серия, которую, на мой взгляд, будет интересно смотреть», — сказал Гретцки в видео, которое было опубликовано аккаунтом NHLonTNT в социальной сети X.