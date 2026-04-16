В минском «Динамо» подвели итоги сезона-2025/2026

В минском «Динамо» подвели итоги сезона-2025/2026
Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий подвёл итог выступлению команды в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В 1/4 финала плей-офф КХЛ минчане проиграли «Ак Барсу». Счёт в серии — 4-0 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«В этом сезоне мы поставили десятки личных и командных достижений. Команда закончила регулярный чемпионат на рекордном для клуба втором месте Запада и феноменально прошла первый раунд плей-офф. Мы повторили лучшее достижение в истории клуба – выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. И нас стали называть одним из топ-клубов КХЛ. Вы, наши болельщики, установили рекорд по аншлагам — 38 из 38 возможных. Вы каждый матч гнали нашу команду вперед! Сезон-2025/2026 завершён, пусть и не так, как нам хотелось. Но очень надеюсь, что у всех нас в памяти он запомнится новыми рекордами, достижениями и невероятной атмосферой на трибунах. Это был хороший сезон!» — приводит слова Каркоцкого пресс-служба минского «Динамо» в телеграм-канале клуба.

Материалы по теме
Пинчук отреагировал на вопрос о будущем Квартальнова в минском «Динамо»
Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
