Алексей Кудашов: у «Автомобилиста» будет новая команда, с новой философией, составом

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал о первых шагах в формировании новой команды.

– Есть ли понимание того, каким будет ваш тренерский штаб?

– На данный момент с кем‑то ещё находится в процессе согласования. Кто‑то не дал согласия, кто‑то ещё играет, кто‑то уже приехал. Не хочу сейчас об этом говорить, потому что штаб ещё на стадии формирования.

– Можно ли сказать, что работа в «Автомобилисте» – это вызов для вас, в первую очередь в творческом плане?

– Однозначно. Надо признать, что всё равно будет новая команда, надеюсь, что с новой философией, с новым составом. Более чем уверен, что мы будем складывать коллектив из ряда критериев – трудолюбие, горячее сердце, самоотверженность, работоспособность, человеческие качества и мастерство, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Автомобилиста».