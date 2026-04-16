В НХЛ установлен рекорд по количеству волевых побед в регулярном сезоне

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила об установлении рекорда по количеству волевых побед в регулярном сезоне. В текущей регулярке таких побед 561. Отметим, что в сезоне остался один игровой день, в который будет сыграно шесть встреч.

Напомним, ранее стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции. Так, «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Оттавой Сенаторз», «Баффало Сэйбрз» выявит сильнейшего в матчах с «Бостон Брюинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» сойдётся с «Монреаль Канадинс», а «Питтсбург Пингвинз» поспорит за выход в следующую стадию плей-офф с «Филадельфией Флайерз».