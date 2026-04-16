«В плей-офф в первый раз такое, он не извинился». Голкипер Николаев — о хите от Фисенко

Вратарь «Трактора» Дмитрий Николаев высказался о силовом приёме от нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко в четвёртом матче серии плей-офф.

– Был ещё эпизод, когда вас сбил Михаил Фисенко. Он потом извинился?

– Нет, никак не извинился. Не знаю, какие у него были побуждения, добрый умысел или нет. Он мне ударил в голову, и было очень неприятно и больно. Из-за этого я ещё какое-то время собирался с мыслями, была очень сильная расфокусировка.

– Был страх выбыть из-за травмы?

– Конечно, не хотелось травмироваться и завершать сезон в плей-офф. Голова болела после этого эпизода, но я собрался и играл дальше.

– Вы часто сталкивались с тем, что игроки соперника пытаются ударить вратаря, провоцировать?

– В плей-офф в первый раз такое. Хотя до этого я играл в Западной конференции, да и соперники попадались, скажем так, не совсем боевые. Но это хороший опыт на будущее. В плей-офф каждый в командах хочет выиграть и делает всё для победы. И любыми способами – бьют, цепляют, кусаются, — цитирует Николаева сайт КХЛ.

