Главная Хоккей Новости

«В плей-офф в первый раз такое, он не извинился». Голкипер Николаев — о хите от Фисенко

Вратарь «Трактора» Дмитрий Николаев высказался о силовом приёме от нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко в четвёртом матче серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

– Был ещё эпизод, когда вас сбил Михаил Фисенко. Он потом извинился?
– Нет, никак не извинился. Не знаю, какие у него были побуждения, добрый умысел или нет. Он мне ударил в голову, и было очень неприятно и больно. Из-за этого я ещё какое-то время собирался с мыслями, была очень сильная расфокусировка.

– Был страх выбыть из-за травмы?
– Конечно, не хотелось травмироваться и завершать сезон в плей-офф. Голова болела после этого эпизода, но я собрался и играл дальше.

– Вы часто сталкивались с тем, что игроки соперника пытаются ударить вратаря, провоцировать?
– В плей-офф в первый раз такое. Хотя до этого я играл в Западной конференции, да и соперники попадались, скажем так, не совсем боевые. Но это хороший опыт на будущее. В плей-офф каждый в командах хочет выиграть и делает всё для победы. И любыми способами – бьют, цепляют, кусаются, — цитирует Николаева сайт КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

